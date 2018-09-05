【脫歐之後】默克爾承諾竭盡所能達成脫歐協議，惟不能保證成功

《經濟通通訊社５日專訊》德國總理默克爾表示，正在竭盡所能地確保歐盟及英國達成脫歐

協議，但警告不能保證會成功。

默克爾表示，英國脫歐就要完全退出歐盟，包括從歐盟刑警組織退出，兼且英國不能期望在

脫歐後還能像其餘２７個歐盟成員國一樣享有相似的權利。

不過默克爾認預期，歐盟２７國將繼續與英國保持緊密關係，因為隨著美國將戰略重心從歐

洲及中東移至太平洋地區，雙方面臨相同的安全挑戰。（ｍｎ）

