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05/09/2018 10:49

【北美協定】墨西哥經濟部長期望美加於本周五能達成協議

　　《經濟通通訊社５日專訊》墨西哥經濟部長Ｉｌｄｅｆｏｎｓｏ　Ｇｕａｊａｒｄｏ表示，
認為美國及加拿大官員於本周五（７日）前有望達成協議，令北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）
重新協商可達成三方協議。
　　美國及加拿大官員今日將在華盛頓舉行最新一輪ＮＡＦＴＡ談判，Ｇｕａｊａｒｄｏ稱，若
談判延續至周五之後，時間框架將會變得更加複雜。（ｍｎ）

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