《經濟通通訊社５日專訊》據外電引述油組業內消息人士表示，沙特希望暫時將油價維持在
每桶７０至８０美元，因為在美國國會選舉前，沙特要在收入及壓制油價之間取得平衡。
以７０至８０美元作為非正式油價目標下，沙特更有可能定期微調產量，以影響原油成本。
例如上周布蘭特期油逼近每桶８０美元，沙特突然向市場宣布增產，市場預計鑑於油價走勢，沙
特可能會發出更多的打壓油價的信號。（ｍｎ）
05/09/2018 13:41
【油市博奕】傳沙特希望油價保持在每桶７０至８０美元
《經濟通通訊社５日專訊》據外電引述油組業內消息人士表示，沙特希望暫時將油價維持在
每桶７０至８０美元，因為在美國國會選舉前，沙特要在收入及壓制油價之間取得平衡。
以７０至８０美元作為非正式油價目標下，沙特更有可能定期微調產量，以影響原油成本。
例如上周布蘭特期油逼近每桶８０美元，沙特突然向市場宣布增產，市場預計鑑於油價走勢，沙
特可能會發出更多的打壓油價的信號。（ｍｎ）
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