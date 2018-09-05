《經濟通通訊社５日專訊》英國脫歐大臣藍韜文對國會表示，英國與歐盟即將達成脫歐協議
，不過各黨派議員認為談判計劃獲得國會批准的希望不大。
歐盟已經拒絕首相文翠珊脫歐戰略的核心內容，同時文翠珊亦必須獲得國會對脫歐協議的批
准，否則將面臨無正式協議脫歐的風險。（ｍｎ）
05/09/2018 14:49
【脫歐之後】英國國會對政府脫歐計劃獲批的機會不大
《經濟通通訊社５日專訊》英國脫歐大臣藍韜文對國會表示，英國與歐盟即將達成脫歐協議
，不過各黨派議員認為談判計劃獲得國會批准的希望不大。
歐盟已經拒絕首相文翠珊脫歐戰略的核心內容，同時文翠珊亦必須獲得國會對脫歐協議的批
准，否則將面臨無正式協議脫歐的風險。（ｍｎ）
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