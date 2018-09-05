【脫歐之後】英國國會對政府脫歐計劃獲批的機會不大

《經濟通通訊社５日專訊》英國脫歐大臣藍韜文對國會表示，英國與歐盟即將達成脫歐協議

，不過各黨派議員認為談判計劃獲得國會批准的希望不大。

歐盟已經拒絕首相文翠珊脫歐戰略的核心內容，同時文翠珊亦必須獲得國會對脫歐協議的批

准，否則將面臨無正式協議脫歐的風險。（ｍｎ）

