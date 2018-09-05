《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》人民銀行行長易綱會見了來訪的尼日利亞央
行行長艾姆菲萊，雙方就雙邊金融合作等相關議題交換了意見。
05/09/2018 15:49
【駐京專電】易綱會見尼日利亞央行行長，雙方就金融合作交換意見
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》人民銀行行長易綱會見了來訪的尼日利亞央
行行長艾姆菲萊，雙方就雙邊金融合作等相關議題交換了意見。
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