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05/09/2018 15:49

【駐京專電】易綱會見尼日利亞央行行長，雙方就金融合作交換意見

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》人民銀行行長易綱會見了來訪的尼日利亞央
行行長艾姆菲萊，雙方就雙邊金融合作等相關議題交換了意見。

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