【上海專訪】東方啟音姚秋武：６０歲創業助特殊兒童走入社會

《經濟通通訊社記者林雯婕５日上海專電》年近７０的姚秋武坐在他深圳的辦公室里，認真

地講述著他的創業過程。雖然沒有年輕人的意氣風發，但他的一言一語依然鏗鏘有力。這位高齡

創業者在１１年前創辦了針對自閉症及特殊兒童言語治療的機構東方啟音，今年他給公司定下了

未來三年的發展目標：明年在內地要開到６０家言語治療中心，未來３年內要開到２００家，將

業務拓展到香港及其他華語地區，並於２０２０年實現在香港上市。

為何會在即將退休的年齡選擇創業？姚秋武回憶說，在一次機緣巧合下受朋友的託付去走訪

醫院，發現內地特殊兒童的巨大需求，因此希望引入國際先進的治療方式幫助到特殊兒童群體。

２００７年，東方啟音在香港註冊成立的時候，內地的言語治療市場還是一片空白。

「當時我有個香港朋友，想讓他的兒子在國內接受言語治療。恰巧我那時在國內一間公司做

高管，就去拜訪了很多醫院，發現傳統的言語治療方法會令小童抗拒。那時國內沒有言語治療課

程，我想這對國家來講是一項值得推廣的項目，」姚秋武在接受《經濟通通訊社》專訪時說道。

言語治療作為康復治療的一種，在過去是依靠針灸、推拿等療法。在療程中，患兒須接受全

身多個穴道的扎針，有危險及難度，很多小童因此感到恐懼。根據國際統計概率，中國自閉症的

發病總數人口約有一千萬人，其中，有２００萬是自閉症兒童。

姚秋武隨後前往美國調研，了解國外最新的言語治療方法。但全球言語治療行業最發達的國

家，英、美、加、澳洲和新西蘭全部是以英語為母語進行治療，這樣的訓練方法在內地很難有效

運用。於是姚秋武招募團隊，用普通話拼音的發音結合國外課程，構建起普通話言語治療體系。

「國內幾乎沒有大學開設語言治療師的專業課程，也沒有標準化的行業規範。所以我們花了

很多年把普通話言語治療體系建立，把國外課程中的英文字母發音替換成拼音；把情景訓練中的

刀叉換成筷子；將國外的課程全面本地化以更符合中國孩子的認知。我們的課程已經通過了澳洲

Ｎｅｗ Ｃａｓｔｌｅ大學的認證，成為了國內的行業標准，」他說。

東方啟音最初是在佛山南海婦幼保健院附近開設的一個工作室，一些腦癱患兒在工作室接受

言語治療課程後可以開口說話，引起很多家長的注意。就這樣一傳十、十傳百，家長對於語言治

療需求愈來愈多。東方啟音也從佛山到深圳，後來逐步發展到廣州、上海、北京、南京、武漢、

重慶等城市。

「我們會給前來上課的孩子進行課前評估，並對照國際版本的數據，發現孩子的不足之處有

針對性地加以訓練，」姚秋武指，「一個普通的５歲孩子應該會８０８個生活技巧，，那麼一個

患有自閉症的孩子原本在入學前需要家長全權照顧，在東方啟音訓練後至少要學會３００至

４００個生活技巧，包括社交能力，語言能力，判斷力等。這樣他們踏入社會後，有能力從事簡

單的工作，起碼可以在社會上自立生存，這是我們幫助孩子進入社會所能做到的事。」



＊明年在港開設治療中心，冀２０２０年香港上市＊



姚秋武生長在香港，早年前往加拿大求學，隨後又回流內地發展。對他來說，香港是人生的

始發站，這也是他希望東方啟音到香港上市的原因之一。雖然東方啟音註冊在香港，但現時在香

港沒有業務。姚秋武計劃明年與美國自閉症機構ＳＴＡＲ Ａｕｔｉｓｍ Ｓｕｐｐｏｒｔ合作

，在香港開設一間普通話的言語治療中心，將來也會把ＳＴＡＲ普通話言語治療體系推廣至新加

坡、台灣、馬來西亞等其他華語地區。

「東方啟音從２００７年創辦以來，每年的收入都翻一番。最初我們只有３名言語治療師，

到現在有１２００名治療師，每天服務７０００個小童。明年估計將培訓出２５００名治療師。

未來幾年，我們每年要開２０－３０家新店，投資壓力比較大，所以有上市融資的需求。」姚說

，「同時，為確保本土化課程的有效性，每年在課程上投入的成本亦相當高，因為需要花費重金

邀請美國專家過來指導，以確保老師上課質量。幾乎５０％的收入都會投入課程研發、培訓人才

及技術的開發。」

東方啟音去年底完成２５００萬美元Ｂ輪融資，由北極光創投、斯道資本及Ｆ－Ｐｒｉｍｅ

基金領投，長嶺資本跟投。其中斯道資本與Ｆ－Ｐｒｉｍｅ基金為東方啟音的Ａ輪投資方。

如何有效運用科技手段降低成本是東方啟音目前正在努力的方向。今年初，東方啟音推出了

網絡課程系統「啟音在線」，患者家庭可以通過低價購買網絡言語訓練課程，自行在家進行訓練

，這樣更多的孩子就接受到治療；還有正在研發的ＶＲ虛擬情景系統，可以模擬生活場景，訓練

孩子作出正確的行為；以及網上的ＡＩ系統可以診斷孩子的病情。

下一步除了繼續針對兒童開設言語治療中心外，東方啟音還將進入成人的言語康復市場，解

決成人口吃、中風及術後失語等問題，例如老年人中風後嘴巴歪斜無法說話等情況，東方啟音將

引入澳洲Ｎｅｗ Ｃａｓｔｌｅ大學的護理課程，幫助中風患者矯正上下顎，訓練口腔肌肉。

「公司還會參與更多公益活動。目前已與殘聯及?健委属下的中国人口福利基金合作，捐贈

免費課程給擁有自閉症孩子的家庭，讓經濟條件差的孩子免費來治療中心上課。以後也希望加强

跟這些組織的培?合作。要把資源分給更多人的人，這是作為一個企業的社會責任，」姚秋武說

。



＊言語治療人才缺口很大＊



談到當前最大的挑戰，姚秋武指，還是人才的缺乏。首先國內大學沒有語言治療的專業課程

，所以東方啟音和澳洲的大學合作，希望可以藉助他們的師資，在明年發起線上大學專業認證言

語治療師助理課程，在內地培養更多專業的治療師。同時隨著愈來愈多家長開始了解言語治療行

業，市面上的言語治療機構也愈來愈多，令到人才的缺口愈發變大。「中國大概只有５０００至

６０００名專業的語言治療師，而美國大概是２５萬左右，但中國人口是美國的四倍，因此理論

上中國言語治療師的人數起碼要在２５萬以上，」姚說。

近幾年來各式各樣的言語治療機構不斷嶄露頭角，姚秋武認為，整個行業要擴大影響力，就

要有更多從業者在這個行業內提供服務。這樣國家也會愈來愈重視，才能促進行業的進步。

姚秋武說：「我很歡迎看到更多資源進入這個行業，因為現在社會很需要這些資源，這樣就

更多人能受益。越多人願意關注這個行業是好事。」

