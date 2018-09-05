《經濟通通訊社記者林雯婕５日上海專電》世界人工智能大會將於９月１７日至１９日在上
海召開。上海市經濟信息化委副主任戎之勤表示，大會籌備工作已經進入最後的階段。
他表示，世界人工智能大會的舉辦是上海服務國家戰略，打造人工智能高地的亮相。屆時，
在大會舉辦期間將有３０位企業領袖、學術界領袖，有２０個主題，３０場活動，有識人士將齊
聚上海共同討論人工智能願景。
05/09/2018 15:28
【上海專電】世界人工智能大會籌備已進入最後階段
《經濟通通訊社記者林雯婕５日上海專電》世界人工智能大會將於９月１７日至１９日在上
海召開。上海市經濟信息化委副主任戎之勤表示，大會籌備工作已經進入最後的階段。
他表示，世界人工智能大會的舉辦是上海服務國家戰略，打造人工智能高地的亮相。屆時，
在大會舉辦期間將有３０位企業領袖、學術界領袖，有２０個主題，３０場活動，有識人士將齊
聚上海共同討論人工智能願景。
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