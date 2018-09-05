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05/09/2018 18:15

【北水炒Ｄ乜】港股挫７２９點，北水流入１４億買工行匯控沽騰訊

　　《經濟通通訊社５日專訊》港股周三急挫７２９﹒４９點或２﹒６１％，收報
２７２４３﹒８５點。
　　北水同日淨流入１４﹒２７億元人民幣，為連續四個交易日淨流入；其中北水流入最多的個
股為工行（０１３９８）、匯控（００００５）、農行（０１２８８）、中國信達
（０１３５９）；相反沽盤最多的個股為騰訊（００７００）、太保（０２６０１）。
　　全日主板成交９５１﹒９７億元，較周二（４日）上升３１﹒９８％；港股通成交額
７４﹒６８億，佔大市成交７﹒８４％。
　
＊騰訊急瀉４％，北水沽近２億＊
　
　　花旗發表報告，指市場高估騰訊第三季遊戲銷售表現，但仍維持「買入」評級及４２０元目
標價不變，騰訊全日隨市急瀉４﹒０８％，收報３２４﹒８元。北水同日沽售騰訊１﹒７７億，
為全日最多沽盤的個股，過去三日合計錄淨沽盤２﹒５５億。
　　另外，北水分別沽太保８５２８萬，沽平保（０２３１８）７０９７萬。
　
＊北水續捧銀行股，工行淨流入７﹒５億＊

　　市況波動，北水流入銀行股避險，工行周三淨買盤達７﹒５２億，三日合計淨買盤
１１﹒６６億；匯控錄淨流入３﹒２６億，三日合計淨買盤５﹒９５；農行淨買盤１﹒８５億。
　　另外，北水流入中國信達９５５２萬。（ｅｎ）

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