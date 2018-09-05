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即市新聞

05/09/2018 11:21

【港匯弱勢】美團上市在即，但短息仍落隔夜息跌穿１厘

　　《經濟通通訊社５日專訊》雖然焦點新股美團點評即將招股，但今日港元拆息呈現短息落長
息升格局，其中對息率最敏感的隔夜拆息繼昨日錄得兩個月來最大跌幅後，今日再降２１個基點
至０﹒８２８９３厘，跌破１厘的水平，而一周和兩周拆息亦告回落。
　　然而，作為樓按參考利率的一個月拆息繼續上揚，報１﹒６８９２９厘，而三個月和六個月
拆息亦分別升至２﹒０３３８６厘和２﹒２０５７１厘。
　　華僑永亨銀行昨日宣布，今日（周三）起把港元儲蓄存款利率由０﹒００１厘加至０﹒２５
厘，被視為本港上調最優惠利率（Ｐ）前奏。華僑永亨行政總裁藍宇鳴解釋，港元定存息率持續
上升，但港元儲蓄存息卻自２００８年以來從未調整，以致定存與儲蓄存款息率差距逐步擴大，
因此認為現在是上調儲蓄存款息率的時候。
　　雖然未有銀行即時跟隨調升紅簿仔存息，但業界估計，銀行資金成本已全面上升，相信上調
貸款利率亦為期不遠。
　　匯市方面，美元周二全線上漲，投資者規避新興市場貨幣，加上擔心中美貿易衝突可能升級
，美國上月製造業活動擴張速度又是１４年最快，刺激美元需求。美匯指數曾高見
９５﹒７３７創兩周新高，最新報９５﹒３３８，而港元匯價最新則報７﹒８４９０。（ｃｌ）

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