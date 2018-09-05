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即市新聞

05/09/2018 17:54

【本港樓市】利嘉閣料９月二手私宅登記按月再跌１５％至２０％

　　《經濟通通訊社５日專訊》根據土地註冊處數據所得，今年８月份全港共錄３０７５宗二手
私宅買賣登記，除較７月的４０３６宗回落２４％外，亦為過去１３個月以來出現過的最大單月
跌幅，反映市場極為審慎。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市況逆轉令上月二手買賣登記量
錄得顯著跌幅，９月市場靜待息口變化，新盤依然密密推售，料９月二手私宅買賣登記會進一步
萎縮，有機會按月再跌約１５％至２０％，下試２４６０至２６００宗的去年７月後之１４個月
新低水平。

＊８月每宗均價降至近８７１萬元＊

　　８月份全港二手私宅買賣登記總值按月減少２６％，錄２６７﹒７７億元，與登記量同樣連
跌３個月；平均每宗登記涉資８７０﹒７８萬元，由７月的歷史高位８９７﹒５３萬元回落３％
，亦為連升４個月後首度回軟。
　　當中登記量跌幅最顯著者為介乎１０００萬至２０００萬元以內及２０００萬至５０００萬
元以內組別，兩者同告減少３７％。至於佔比最多的５００萬至７００萬元以內組別亦大跌
２５％。
　　陳海潮指出，承接政府出招及貿易戰陰霾後，本月市場焦點更集中於加息預期上，在有結果
前，料準買家仍然傾向審慎觀望為主。此外，本月新盤續排山倒海登場，估計會繼續蠶食二手市
場佔有率。（ｃｌ）

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