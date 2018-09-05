【本港樓市】利嘉閣料９月二手私宅登記按月再跌１５％至２０％

《經濟通通訊社５日專訊》根據土地註冊處數據所得，今年８月份全港共錄３０７５宗二手

私宅買賣登記，除較７月的４０３６宗回落２４％外，亦為過去１３個月以來出現過的最大單月

跌幅，反映市場極為審慎。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市況逆轉令上月二手買賣登記量

錄得顯著跌幅，９月市場靜待息口變化，新盤依然密密推售，料９月二手私宅買賣登記會進一步

萎縮，有機會按月再跌約１５％至２０％，下試２４６０至２６００宗的去年７月後之１４個月

新低水平。



＊８月每宗均價降至近８７１萬元＊



８月份全港二手私宅買賣登記總值按月減少２６％，錄２６７﹒７７億元，與登記量同樣連

跌３個月；平均每宗登記涉資８７０﹒７８萬元，由７月的歷史高位８９７﹒５３萬元回落３％

，亦為連升４個月後首度回軟。

當中登記量跌幅最顯著者為介乎１０００萬至２０００萬元以內及２０００萬至５０００萬

元以內組別，兩者同告減少３７％。至於佔比最多的５００萬至７００萬元以內組別亦大跌

２５％。

陳海潮指出，承接政府出招及貿易戰陰霾後，本月市場焦點更集中於加息預期上，在有結果

前，料準買家仍然傾向審慎觀望為主。此外，本月新盤續排山倒海登場，估計會繼續蠶食二手市

場佔有率。（ｃｌ）

