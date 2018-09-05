【夜期時段】即月期指最新２７１２７點，升２２點，低水１１７點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７１１９點，升１４點，低水１２

４﹒８５點，最新報２７１２７點，升２２點，低水１１６﹒８５點，合約成交５００張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０６１３點，升１點，低水１４點，最新報１０６

２７點，升１５點，低水１９點，合約成交１８８張。（ｋｙ）

