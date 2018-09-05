【危機再現】憂美再向華徵重稅港股受挫，龐寶林建議減持港股套現

《環富通基金頻道記者伍賜好５日報道》面對周四（６日）美國特朗普可能向中國價值

２０００億美元入口商品實施徵收高達２５％的重關稅打壓，亞洲股市受創。當中，港股跌幅較

大，達２﹒７％，近１５：３０報２７２２０點，跌７５３點。內地股市亦下滑約１％。

基金界人指，儘管美股經歷９年牛市，在美國經濟好轉下，繼續吸引新興市場（包括中港）

資金流入，建議減持港股套現。



＊龐寶林：貿戰和加息因素，利淡港股後市＊



東驥基金管理董事總經理龐寶林對《環富通基金頻道》表示，相信美國總統特朗普有機會於

本周四對中國價值２０００億美元入口徵收重關稅，因為踏入中期選舉期間，特朗普希望借助貿

易保護措施去為共和黨爭取勢力。

他說，基於貿易問題憂慮，全球股市已開始作出反應，今日港股見大幅下挫，料後市走勢偏

淡，恆指若跌穿２６８００今年低位，便有機會進一步下試２６０００或２５０００。投資者暫

時宜減持套現為佳，他並相信一旦港股進一步下調時，早前備受追捧的避險股如公用和醫藥股亦

難獨善其身。

他續說，中國股票佔ＭＳＣＩ新興市場指數比重高達三成，一旦新興市場表現不穩，由不少

中資股組成的香港股市亦會受累。

同時，美國９月有大機會加息，且港息亦會跟隨調升存款利率和按揭利率，地產股因而表現

欠佳，亦對大市增添下跌壓力。

他指，投資者仍然要觀望國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）會否援助阿根廷，因而新興市場表現

仍然令人擔憂。



＊新興市場危機，引發資金轉投美股＊



美股方面，龐寶林指美國經濟好轉，美股因而獲得新興市場資金流入支撐。儘管美股已錄得

９年的牛市，但仍繼續吸引新興市場資金流入。他管理的基金有一半資金已投入美股，主要持有

科技及健康護理股，現持現金水不約２０％－３０％，不排除在有需要時進一步減持中港股票的

比重。

不過他醒投資者，儘管美股目前表現堅穩，但現階段投資美股亦須提防接了美股大莊家的沽

盤，一旦美股牛市完結，會成為接火捧的受害者。



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