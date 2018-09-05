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即市新聞

05/09/2018 15:32

【危機再現】憂美再向華徵重稅港股受挫，龐寶林建議減持港股套現

　　《環富通基金頻道記者伍賜好５日報道》面對周四（６日）美國特朗普可能向中國價值
２０００億美元入口商品實施徵收高達２５％的重關稅打壓，亞洲股市受創。當中，港股跌幅較
大，達２﹒７％，近１５：３０報２７２２０點，跌７５３點。內地股市亦下滑約１％。
　　基金界人指，儘管美股經歷９年牛市，在美國經濟好轉下，繼續吸引新興市場（包括中港）
資金流入，建議減持港股套現。

＊龐寶林：貿戰和加息因素，利淡港股後市＊
　
　　東驥基金管理董事總經理龐寶林對《環富通基金頻道》表示，相信美國總統特朗普有機會於
本周四對中國價值２０００億美元入口徵收重關稅，因為踏入中期選舉期間，特朗普希望借助貿
易保護措施去為共和黨爭取勢力。
　　他說，基於貿易問題憂慮，全球股市已開始作出反應，今日港股見大幅下挫，料後市走勢偏
淡，恆指若跌穿２６８００今年低位，便有機會進一步下試２６０００或２５０００。投資者暫
時宜減持套現為佳，他並相信一旦港股進一步下調時，早前備受追捧的避險股如公用和醫藥股亦
難獨善其身。
　　他續說，中國股票佔ＭＳＣＩ新興市場指數比重高達三成，一旦新興市場表現不穩，由不少
中資股組成的香港股市亦會受累。
　　同時，美國９月有大機會加息，且港息亦會跟隨調升存款利率和按揭利率，地產股因而表現
欠佳，亦對大市增添下跌壓力。
　　他指，投資者仍然要觀望國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）會否援助阿根廷，因而新興市場表現
仍然令人擔憂。

＊新興市場危機，引發資金轉投美股＊

　　美股方面，龐寶林指美國經濟好轉，美股因而獲得新興市場資金流入支撐。儘管美股已錄得
９年的牛市，但仍繼續吸引新興市場資金流入。他管理的基金有一半資金已投入美股，主要持有
科技及健康護理股，現持現金水不約２０％－３０％，不排除在有需要時進一步減持中港股票的
比重。
　　不過他醒投資者，儘管美股目前表現堅穩，但現階段投資美股亦須提防接了美股大莊家的沽
盤，一旦美股牛市完結，會成為接火捧的受害者。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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