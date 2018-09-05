【高鐵通車】內地區啟用儀式未予傳媒採訪，運房局改稱是「交接」

《經濟通通訊社５日專訊》廣深港高鐵香港段將於本月２３號通車，「一地兩檢」條例亦於

昨日（４日）正式生效。政府新聞處昨日發新聞稿指，高鐵內地口岸區已於凌晨進行啟用儀式。

惟事前並無公布，亦未有邀請傳媒採訪。行政長官林鄭月娥昨日稱，凌晨在西九龍總站的內地口

岸區「並沒有進行過甚麼儀式，純粹是一個工作層面的交接」。

運輸及房屋局在昨日晚上再發新聞稿，將「啟用儀式」改稱為「工作層面的交接」。

當局表示，經兩地政府同意，港府與廣東省政府以平實、簡約的方式進行內地口岸區工作層

面的交接，標誌着特區政府把已建成的「內地口岸區」交予內地派駐機構實施管轄。而高鐵香港

段的正式開通儀式將於９月２２日上午舉行，由行政長官和廣東省省長馬興瑞共同主持，強調

「屆時必定會邀請傳媒採訪」。

另外，運房局亦都回應有關高鐵Ｂ５層的查詢，指「Ｂ５層」是西九龍站Ｂ４月台層之下的

一條後勤通道，用作救援及逃生之用，既非乘客使用的區域，亦不屬「內地口岸區」範圍，面積

約有３１００平方米。當相關人員有需要進入該通道作業時，必須經過「過境限制區」，亦須先

行獲港鐵公司（０００６６）發出之有效「過境限制區」許可證，並獲港鐵公司授權下才能進入

此通道作業。（ｃｗ）

