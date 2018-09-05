【高鐵通車】林鄭月娥邀泛珠區域市民乘坐高鐵來香港

《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥在廣州出席泛珠三角區域合作與發展論壇。她

在開幕致辭時，廣深港高鐵香港段還有１８日就開通，日後在西九站坐高鐵可直達４４個高鐵站

，其中３７個都在泛珠省區內，屆時從西九站直達廣州南站只要４７分鐘。她邀請泛珠區域市民

乘坐高鐵來香港。

林鄭月娥又指，上月國家開放讓港澳台居民申領居住証，做法回應了港人多年訴求，也能夠

促進大灣區建設，輻射帶動泛珠區域發展。（ｃｗ）

