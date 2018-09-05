【香港政情】黃柳權：中央對港獨零容忍，促青年須更主動了解國家

《經濟通通訊社５日專訊》港澳辦副主任黃柳權出席廣州的泛珠論壇。他被問到近日有大學

學生會在開學禮上發表港獨言論。黃柳權強調，中央對港獨零容忍，宣揚港獨必定不符合《基本

法》，相信日後在２３條立法時會處理到港獨問題。

黃柳權又指，要加強香港的反港獨的宣傳，加強青少年對國家、《基本法》和憲法的認識，

而年輕人更應主動了解香港和國家的歷史。（ｃｗ）（ｚｚ）

