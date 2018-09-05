【填出個未來】朱凱廸斥港府簡化議題，倡徵二手空置稅、釋軍營地

《經濟通通訊社記者黃佩珊５日專訊》認為今次「土地大辯論」是「扯貓尾」的，除了本土

研究社之外，關注環保及土地問題的新界西立法會議員朱凱廸也有同感。他直斥政府簡化議題

「扮民主」、「造輿論」，在填海議題上已早有立場，卻無視其他更快可獲得土地的方法，如開

徵二手樓空置稅、釋放軍營用地。



＊「土地被誰用了」才是問題核心＊



他認為大家有需要提出一個問題：「為何政府將基層市民的問題講成只要增加土地，就可以

得到解決？」朱凱廸直言，這只是簡化了整個議題－－甚至直到現在，政府已是描繪到好像只有

靠填海、開發郊野公園才可解決這個問題，直斥是愚民的策略。

朱凱廸覺得，最終問題核心應該是「土地被誰用了」。他直指，香港要麼就像新加坡一樣獨

裁，由政府全權負責房屋市場；要麼就真真正正地民主，「不要扮民主地聽意見，然後製造輿論

。」否則，他相信香港政府只會繼續向利益集團傾斜。



＊紓房屋問題開徵二手樓空置稅或更奏效＊



他批評，建制團體在這事上也有不同的角色，正如由團體香港基金提出的「強化東大嶼都會

計劃」，就是提出「不合理的方案」，旨在幫政府開天殺價。「整件事很兒戲。」朱凱廸稱，「

他們現在有個無敵的說法，就是『有多無少』，做多了也不會浪費，但是沒有人需要為這些信口

開河的言論負責。」

除了填海，朱凱廸質疑，為何解決土地問題只能局限於１８個選項裡面。他提到，應該釋放

軍營用地，重推過渡性房屋。「長遠的事現時沒有人想理會，普羅市民想要的是醫院等設施、房

屋不要那麼貴。」他甚至覺得，開徵二手樓空置稅可能更奏效。



＊慨嘆政府要做建制派還是會撐＊



造地建屋需時，朱凱廸斥政府現時說要想「長遠」，其實是遙遠、空洞，不如先下決心向棕

地、２０００公頃的軍營用地著手，然後在上面設置過渡性的貨櫃屋，更能快速地處理２０萬戶

劏房正在面對的問題，「建５萬個南昌街那種貨櫃屋，其實只需５０公頃棕地就可以了。」而長

遠的房屋需求，甚至只需取得部分軍營用地經已足夠應付。

「土地大辯論」最終仍是會有個定案，若最終真的要填海，政府和坊間所提的填海方法到底

是否具可行性？聽到「可行性」這三個字，朱凱廸苦笑：「現時香港沒有甚麼『可不可行』。工

程的話，香港有錢，有甚麼是做不到？政治方面，當機場三跑都可以繞過立法會撥款，政府要做

的話建制派還是會撐。」

