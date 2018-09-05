【中非論壇】習近平：中非加強戰略對接，推進「一帶一路」合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》中非合作論壇北京峰會閉幕後，國家主席習

近平同論壇前任共同主席國南非總統拉馬福薩、新任共同主席國塞內加爾總統薩勒在人民大會堂

共同會見記者。

習近平指出，中非合作論壇成員方領導人齊聚北京，圍繞「合作共贏，攜手構建更加緊密的

中非命運共同體」主題，謀劃中非關係未來發展，繪製中非合作宏偉藍圖。會議發表了《關於構

建更加緊密的中非命運共同體的北京宣言》，通過《中非合作論壇－北京行動計劃》，向世界傳

遞了中非攜手並進的強烈信號。

習近平指出，中非領導人一致同意，攜手打造責任共擔、合作共贏、幸福共享、文化共興、

安全共築、和諧共生的中非命運共同體。中非要加強戰略對接和政策協調，推進共建「一帶一路

」合作，重點實施好產業促進、設施聯通、貿易便利、綠色發展、能力建設、健康衛生、人文交

流、和平安全「八大行動」。中國將繼續秉持真實親誠理念和正確義利觀，同非洲一道，推動中

非全面戰略合作夥伴關係向深走實、行穩致遠。

習近平強調，中非合作一貫堅持互利共贏、開放包容。希望國際合作夥伴形成合力，共同為

非洲和平與發展作出貢獻。在對非合作中，國際社會各方都要尊重非洲主權，傾聽非洲意見，重

視非洲主張，兌現對非洲的承諾。

習近平指出，中非領導人在所有重大問題上都達成重要共識，發出了共同聲音。北京峰會取

得圓滿成功，揭開了中非關係新的歷史篇章，樹立了南南合作新的時代豐碑。

