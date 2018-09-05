【上海專電】上海８月新房供應套數創年內新高

《經濟通通訊社記者林雯婕５日上海專電》內地多家機構統計的數據顯示，上海８月新建商

品住宅新增供應套數為１﹒０９萬套，創下年內最高紀錄，相比去年同期漲幅超１００％，延續

７月份帶來的供應高峰。

隨著新房供應量的增加，不少新盤的搖號情況也有明顯降溫。有地產中介指，在多個新開樓

盤中，供應套數遠遠多於搖號人數。

中原地產分析師盧文曦指，８月新房密集推出這與上半年市場表現較為冷清有關，房企面臨

較大的資金回籠壓力。９、１０月是樓市傳統旺季，俗稱「金九銀十」，房企對未來成交的預期

會進一步推升供應入市。

