《經濟通通訊社記者林雯婕５日上海專電》內地多家機構統計的數據顯示，上海８月新建商
品住宅新增供應套數為１﹒０９萬套，創下年內最高紀錄，相比去年同期漲幅超１００％，延續
７月份帶來的供應高峰。
隨著新房供應量的增加，不少新盤的搖號情況也有明顯降溫。有地產中介指，在多個新開樓
盤中，供應套數遠遠多於搖號人數。
中原地產分析師盧文曦指，８月新房密集推出這與上半年市場表現較為冷清有關，房企面臨
較大的資金回籠壓力。９、１０月是樓市傳統旺季，俗稱「金九銀十」，房企對未來成交的預期
會進一步推升供應入市。
05/09/2018 09:23
【上海專電】上海８月新房供應套數創年內新高
《經濟通通訊社記者林雯婕５日上海專電》內地多家機構統計的數據顯示，上海８月新建商
品住宅新增供應套數為１﹒０９萬套，創下年內最高紀錄，相比去年同期漲幅超１００％，延續
７月份帶來的供應高峰。
隨著新房供應量的增加，不少新盤的搖號情況也有明顯降溫。有地產中介指，在多個新開樓
盤中，供應套數遠遠多於搖號人數。
中原地產分析師盧文曦指，８月新房密集推出這與上半年市場表現較為冷清有關，房企面臨
較大的資金回籠壓力。９、１０月是樓市傳統旺季，俗稱「金九銀十」，房企對未來成交的預期
會進一步推升供應入市。
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