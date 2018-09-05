《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》中共中央對外聯絡部新聞發言人宣，中共中
央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書作為習近平總書記、國家主席的特別代表將率中國
黨政代表團於９月８日訪問朝鮮，並出席朝鮮建國７０周年慶祝活動。
05/09/2018 09:20
【朝鮮局勢】栗戰書８日訪問朝鮮，出席建國７０周年慶祝活動
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》中共中央對外聯絡部新聞發言人宣，中共中
央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書作為習近平總書記、國家主席的特別代表將率中國
黨政代表團於９月８日訪問朝鮮，並出席朝鮮建國７０周年慶祝活動。
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