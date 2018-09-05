【中非論壇】劉鶴會見非洲開發銀行行長，冀發揮一帶一路引領作用

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國務院副總理劉鶴４日在京會見來華參加中

非合作論壇北京峰會的非洲開發銀行行長阿德西納。劉鶴表示，習近平主席在峰會開幕式上強調

攜手打造新時代更加緊密的中非命運共同體，重點實施「八大行動」，我們將抓緊落實好。希望

非洲開發銀行繼續在「一帶一路」建設中發揮重要引領示範作用，成為增進中非務實合作的紐帶

和橋梁。

