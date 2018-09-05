《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國務院副總理劉鶴４日在京會見來華參加中
非合作論壇北京峰會的非洲開發銀行行長阿德西納。劉鶴表示，習近平主席在峰會開幕式上強調
攜手打造新時代更加緊密的中非命運共同體，重點實施「八大行動」，我們將抓緊落實好。希望
非洲開發銀行繼續在「一帶一路」建設中發揮重要引領示範作用，成為增進中非務實合作的紐帶
和橋梁。
05/09/2018 09:12
【中非論壇】劉鶴會見非洲開發銀行行長，冀發揮一帶一路引領作用
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國務院副總理劉鶴４日在京會見來華參加中
非合作論壇北京峰會的非洲開發銀行行長阿德西納。劉鶴表示，習近平主席在峰會開幕式上強調
攜手打造新時代更加緊密的中非命運共同體，重點實施「八大行動」，我們將抓緊落實好。希望
非洲開發銀行繼續在「一帶一路」建設中發揮重要引領示範作用，成為增進中非務實合作的紐帶
和橋梁。
|生財有道04/09/2018
【匯率恩仇錄】中港股市dislike弱人幣 暗藏四大玄機
|國際動態04/09/2018
巴西博物館大火 2千萬文物恐焚滅
|香港政情03/09/2018
【填出個未來】奧雅納：已考慮對生態影響 環團：填海乃捨易取難
|FOCUS03/09/2018
【FOCUS】內地減稅谷消費 惟勿忽略周期力量
|興證快訊03/09/2018
樓市冷卻
|國際動態03/09/2018
【脫歐談判】文翠珊：不向歐盟妥協
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰