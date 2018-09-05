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05/09/2018 12:12

【人行收水】傳人行上月向大型銀行定向正回購，回收流動性三千億

　　《經濟通通訊社５日專訊》外電引述知情人士稱，為把好貨幣供給總閘門，人行８月向數家
大型銀行進行了定向正回購操作，回收流動性總規模達３０００億元人民幣。
　　知情人士稱，當中向一家國有銀行操作的定向正回購期限為７天，進行期限較短的７天正回
購操作，是為了方便及時釋放流動性，以支持此後的地方債發行。目前尚不清楚此次定向正回購
的所有期限。
　　據悉人行曾於２０１５年進行過定向操作，包括定向逆回購和正回購。（ｂｉ）

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