【聚焦人幣】招商證券：土耳其危機難令新興市場崩潰，對人幣有利

《經濟通通訊社５日專訊》招商證券宏觀謝亞軒團隊發表報告表示，近期土耳其與阿根廷再

度出現動盪，土耳其里拉８月份累計大幅貶值２４％，阿根廷比索累計貶值２６％，最大貶值幅

度接近３１％，在ＩＭＦ表示將「全力支持」之後，阿根廷比索貶值勢頭才得到暫時遏制，上述

貨幣的「崩盤」也導致新興市場貨幣指數進一步出現明顯下行。

報告指，目前的局部危機若擴散至新興市場整體，最終可能將導致國際資本大幅回流美國，

這是未來美元指數超預期突破１０３前高的風險點之一，而從歷史經驗來看，這一現象一般將出

現在美聯儲加息的後期，若歷史經驗仍有效，新興市場的動盪可能才剛開始不久。



＊土耳其及阿根廷動盪或難以導致新興市場崩潰，對人幣匯率有利＊



但從１９９７年亞洲金融危機之後，新興經濟體整體的抗風險能力在某些方面上已經出現了

較為明顯的改善跡象，除了相關國家匯率制度更具彈性之外，從新興經濟體整體的外匯儲備規模

來看，近２０年來出現了大幅抬升，即便將中國的外匯儲備扣除之後，新興經濟體所持有的外匯

儲備規模仍比１９９９年末高出３﹒２萬億美元，累計增幅超過７００％。而從新興經濟體整體

的外匯儲備佔ＧＤＰ比重來看，近年來穩定在２５％上下，相較２０００年以前提升至少１５個

百分點。

從這個角度來看，目前危機重重的土耳其與阿根廷可能難以再度「傳染」導致新興經濟體整

體乃至全球出現金融危機，這也意味著，美元指數在未來一段時間內可能難以受益於新興市場整

體崩潰而大幅走強，這對人民幣匯率而言無疑是一個好消息。（ｂｉ）

