《經濟通通訊社５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８２６６，較上個交易日貶８３
點子，。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２６點子，報６﹒８２６４，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒８２９０，惟目前已跌至６﹒８３水平。
離岸人民幣（ＣＮＨ）走勢與在岸人民幣相反，今早一度在６﹒８５徘徊，目前略為回升至
６﹒８４水平。（ｋｌ）
05/09/2018 09:38
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升２６點子，報６﹒８２６４
《經濟通通訊社５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８２６６，較上個交易日貶８３
點子，。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２６點子，報６﹒８２６４，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒８２９０，惟目前已跌至６﹒８３水平。
離岸人民幣（ＣＮＨ）走勢與在岸人民幣相反，今早一度在６﹒８５徘徊，目前略為回升至
６﹒８４水平。（ｋｌ）
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