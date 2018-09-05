【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升２６點子，報６﹒８２６４

《經濟通通訊社５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８２６６，較上個交易日貶８３

點子，。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２６點子，報６﹒８２６４，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒８２９０，惟目前已跌至６﹒８３水平。

離岸人民幣（ＣＮＨ）走勢與在岸人民幣相反，今早一度在６﹒８５徘徊，目前略為回升至

６﹒８４水平。（ｋｌ）

