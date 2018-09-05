【人行收水】人行逆回購１１連停，今日無淨投放或淨回籠

《經濟通通訊社５日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收

金融機構繳存法定存款準備金等因素的影響，今日不開展逆回購操作，為連續第１１個交易日暫

停逆回購操作。公開市場今日沒有逆回購到期，即今日無淨投放或淨回籠。

７天期回購利率上日再度跌穿人行逆回購利率，即２﹒５５％，反映流動性充裕。據官媒引

述市場人士報道，人行短期內重啟逆回購操作可能性不大，本周五（７日）有１７６５億元人民

幣中期借貸便利（ＭＬＦ）操作到期，預料人行等量或少量超額續作的可能性上升。（ｋｌ）

