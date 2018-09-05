《經濟通通訊社５日專訊》滴滴出行旗下順風車業務３個月內出現兩宗姦殺乘客案，引發公
眾憂慮，滴滴繼早前下架順風車業務後，昨晚（４日）啟動安全大整治，於本月８日至１５日暫
停提供深夜１１時至凌晨５時的所有打車服務。
滴滴同時亦推出多項措施改善乘客安全問題，乘客端及司機端增加「一鍵報警」功能；而乘
客端更可添加緊急聯繫人，有助親友與警方迅速聯動並及時獲取行程訊息。另外，滴滴由８日起
，在網約車業務中試營運全程錄音功能。（ｅｙ）
05/09/2018 09:35
【滴滴風波】滴滴啟動安全整治，周六起暫停深夜打車功能一周
《經濟通通訊社５日專訊》滴滴出行旗下順風車業務３個月內出現兩宗姦殺乘客案，引發公
眾憂慮，滴滴繼早前下架順風車業務後，昨晚（４日）啟動安全大整治，於本月８日至１５日暫
停提供深夜１１時至凌晨５時的所有打車服務。
滴滴同時亦推出多項措施改善乘客安全問題，乘客端及司機端增加「一鍵報警」功能；而乘
客端更可添加緊急聯繫人，有助親友與警方迅速聯動並及時獲取行程訊息。另外，滴滴由８日起
，在網約車業務中試營運全程錄音功能。（ｅｙ）
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