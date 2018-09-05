《經濟通通訊社５日專訊》據《人民日報》旗下微博今日公布，交通運輸部聯合相關部門和
地方部門及有關專家，開始對全國主要網約車、順風車平台公司開展安全專項檢查，系統排查平
台公司存在的重大安全生產隱患、影響公共安全和乘客人身安全的問題。檢查組今日上午首先來
到滴滴公司，開始進行入駐式檢查。（ｅｙ）
05/09/2018 11:42
【滴滴風波】交通運輸部牽頭檢查組入駐滴滴，開展安全專項檢查
《經濟通通訊社５日專訊》據《人民日報》旗下微博今日公布，交通運輸部聯合相關部門和
地方部門及有關專家，開始對全國主要網約車、順風車平台公司開展安全專項檢查，系統排查平
台公司存在的重大安全生產隱患、影響公共安全和乘客人身安全的問題。檢查組今日上午首先來
到滴滴公司，開始進行入駐式檢查。（ｅｙ）
|生財有道05/09/2018
第三屆聯大投資比賽下周一開始 參賽人數料逾二千人
|生財有道05/09/2018
高鐵建設加碼 中車提速前進
|生財有道05/09/2018
開拓醫療器械 國藥迅速痊癒
|FOCUS05/09/2018
【FOCUS】花生友、陰謀論亂飛 東東亮相難阻京東暴挫
|剖析天下05/09/2018
列根智囊唱淡 長息升美股跌？
|剖析天下05/09/2018
新北美自由貿易協定 對全球影響未明
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰