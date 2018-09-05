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05/09/2018 11:42

【滴滴風波】交通運輸部牽頭檢查組入駐滴滴，開展安全專項檢查

　　《經濟通通訊社５日專訊》據《人民日報》旗下微博今日公布，交通運輸部聯合相關部門和
地方部門及有關專家，開始對全國主要網約車、順風車平台公司開展安全專項檢查，系統排查平
台公司存在的重大安全生產隱患、影響公共安全和乘客人身安全的問題。檢查組今日上午首先來
到滴滴公司，開始進行入駐式檢查。（ｅｙ）

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