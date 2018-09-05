【數據解讀】財新智庫：經濟浮現下行壓力，促基建投資無助拉增長

《經濟通通訊社５日專訊》中國８月財新服務業ＰＭＩ跌至５１﹒５，較７月下降１﹒３個

百分點，亦低於市場預期的５２﹒６，創１０個月新低，財新８月製造業ＰＭＩ同樣連跌三個月

，報５０﹒６，創１４個月低，８月財新綜合ＰＭＩ下降０﹒３個百分點至５２﹒０，為５個月

來最低。財新智庫解讀指，中國經濟擴張步伐繼續放緩，下行壓力日益顯現。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，８月宏觀經濟整體處於下行趨勢中

，寬信用和積極財政政策的效果尚不明顯，需求端走弱的趨勢加速凸顯，而價格上漲壓力猶存，

經濟有「類滯漲」的跡象。

今年７月底的國務院常務會議和中央政治局會議都釋放出穩增長的信號，財政、貨幣政策微

調，截至目前這些政策的作用尚未明顯顯現，經濟仍在慣性下行。同時監管部門對隱性舉債的高

壓監管態勢並未改變，僅靠加快發行法定債務為基建融資，只能減輕其對經濟的拖累作用，並不

能拉動經濟增長。

鍾正生指，在高質量發展階段，靠基建投資穩增長的效用明顯小於以往，穩增長應該主要依

靠新動能，而這需要通過實質性地深化改革開放來創造良好的環境，比如加快土地、資金、人員

等要素市場化配置、打破行政性壟斷、擴大知識密集型服務業的對內對外開放等。（ｅｙ）

