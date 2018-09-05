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05/09/2018 14:49

【政策解讀】國泰君安：內地社保徵收從嚴或影響消費，拖累ＧＤＰ

　　《經濟通通訊社５日專訊》國務院辦公廳日前發布國稅地稅徵管體制改革方案，明確從明年
１月１日起，將基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等各
項社會保險費交由稅務部門統一徵收。
　　國泰君安對此發報告指，社保徵收體制改革雖然對社保資金缺口有長遠意義，但徵管力度顯
著提升將提高中小企業的經營成本衝擊企業利潤，並對居民當期收入帶來負面影響。
　　報告指，改革後企業與個人將補繳共計近２萬億元（人民幣．下同），以３１省市平均社保
總費率３９﹒０７％計算，料得到應繳社保金額為８６９４７﹒７８億元。另外，若企業與個人
按照當前費率正常分擔，企業最終可能要補繳１﹒５萬億，相對於企業２０１７年１１﹒２萬億
利潤總額減少約１３﹒４％。

＊對ＧＤＰ帶來１﹒５個百分點衝擊＊

　　如果企業通過轉嫁個人方式應對新徵管，假設邊際消費傾向０﹒６，報告估算將最終影響消
費總額１﹒２萬億，對ＧＤＰ帶來１﹒５個百分點的衝擊。
　　報告又指，以地區看，江蘇、山東、廣東、河南多繳額度較高；北京、上海等發達城市補繳
額較小，整體壓力較低；分行業看，醫藥生物、紡織服裝、國防軍工、機械設備、休閒服務等行
業利潤衝擊較大。
　　報告又預計，未來或有一些緩衝改革的改動，如可以為部分中小企業設立社保徵繳改革過渡
期，在過渡期內仍按以往下限繳費，為企業調整人力成本提供緩衝期；針對中小企業暫緩實施實
際工資計繳，如基數定為當地行業職工月平均工資固定比例等，緩解企業運營壓力。（ｅｎ）

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