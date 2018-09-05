【政策解讀】中金：稅務部統收社保費，在當前背景下負面影響突出

《經濟通通訊社５日專訊》國務院辦公廳日前發布國稅地稅徵管體制改革方案，明確從明年

１月１日起，將基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等各

項社會保險費交由稅務部門統一徵收。

中金公司發表報告稱，此舉長期看有助於縮小各地社保費率和繳費基數的差異，促進全國統

籌的實現；但若不同步調降費率，將被動提升企業的經營成本，減少個人的可支配收入，在當前

的宏觀背景下負面影響會更加突出。



＊社保費率下調６－８個點或能降低影響＊



報告稱，過去幾年社保徵繳力度的提升抵消了降費給企業減負的影響，企業的實際社保負擔

反而在上升，按規定基數上繳社保費影響範圍大，會使參保企業整體的社保費成本提高１４％；

降低社保費率已是當務之急，下調６－８個點或能降低從嚴徵收對企業的影響。

報告指，從社保白皮書來看，７３％的企業都會受到影響。２０１７年企業繳納的社保費合

計約５萬億元（人民幣．下同），也就是說，繳費基數規範化會增加社保徵繳收入約７０００億

元，調整至工業企業口徑將拖累利潤總額下滑３％；個人的稅後工資降低１﹒３％。

而且，社保覆蓋面可能擴大，意味著繳費範圍的擴大。以浙江和廣東為例，社保費改為地稅

全責徵收後，參保職工人數加速增長。靜態測算覆蓋率每提高５個百分點，將增加社保徵繳收入

約４０００億元，調整至工業企業口徑將拖累利潤總額下滑１﹒５％。

報告指出，稅務部門統一徵收社保費將改變當前「雙重徵繳」體制的矛盾，提高徵繳效率，

降低徵繳成本，擴大社保覆蓋面；但實際上，強制性的社保繳存要求在某種程度上也可以看成是

一種稅負，而現在社保費改由稅務部門徵收，就更是如此。

根據世界銀行數據，中國企業綜合稅率排名１２╱１８９，其中社保稅負排名２╱１８９。

考慮五險一金後，中國企業的用人成本是員工工資的１﹒４倍，個人的稅前收入是工資的５８％

（假設２５％的稅率）。



＊中西部及個體經濟活躍的地區社受影響較大＊



如此高的社保繳存比例再加上從嚴徵收會增加了企業的負擔，不利於企業經營和投資，降低

了個人的可支配收入，不利於消費，企業還可能為了降低成本而減少僱員，在當前的宏觀背景下

負面影響更加突出。

報告並稱，社保改由稅務部門徵收，對不同企業以及員工受影響程度不同，以前把繳費基數

降得愈多受這個政策衝擊也就愈大，例如未上市的中小企業受衝擊程度可能就大於已上市的大企

業；以前完全按照規則繳納社保費用的企業就不受影響，但是如果人為降低繳費基數，這在未上

市的中小企業中比較常見，就會受到較大的影響。

分省份來看，中西部的一些省份以及個體經濟比較活躍的地區社保覆蓋率較低，可能受這次

政策影響比較大，例如甘肅、雲南、重慶、安徽等地的覆蓋率不到５０％，後者如江蘇和福建覆

蓋率分別為５９％和５５％，也不到全國整體水平。而廣東、杭州和廈門已經由地稅全責徵收，

受影響較小。（ｃｔ）

