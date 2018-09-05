【豬瘟來襲】四川生豬價格上月大漲１６％，豬肉均價突破２０元關

《經濟通通訊社５日專訊》上月全國多省出現非洲豬瘟疫情，推高生豬供應價格。據內媒報

道，四川省生豬價格由７月底的每公斤１１﹒８４元（人民幣），逐周上漲到８月底的

１３﹒７９元，漲幅１６﹒４７％，遠超前兩個月的漲幅，豬肉均價終於結束長達１５周低於每

公斤２０元的歷史，達到保本水平，每頭生豬盈利在１４０元以內。（ｅｙ）

