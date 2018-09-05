【ＦＯＣＵＳ】花生友、陰謀論亂飛，東東亮相難阻京東暴挫

【ＦＯＣＵＳ】儘管億萬富豪劉強東周二（４日）搶在美股假期復市前「相談甚歡」亮相，

但仍無阻其一手創辦的京東股價暴挫６％至２０１７年２月以來低位，亦絲毫未改變《紐約時報

（中文）》、《華爾街日報（中國版）》乃至「死對頭」阿里旗下《南華早報》，今日（５日）

續將其擺上頭條位置。

「涉嫌強姦」、「Ｆｉｒｓｔ－ｄｅｇｒｅｅ Ｒａｐｅ」，連同稍早廣為傳播的橙色囚服

大頭照，勢續在華爾街和八卦圈發酵，花旗最新將京東ＡＤＲ列入「負面催化因素觀察」。此外

，中美貿易戰升級前夕，關於事件的陰謀論亦甚囂塵上，侵侵繼關稅戰、匯率戰、科技戰後，是

否再出招「中概股」，事件的最終調查結果或有啟示。



＊遭花旗列入「負面催化因素觀察」名單＊



劉強東上周末涉「不當性行為」而短暫被捕的消息，令名不見經傳的美國明尼蘇達大學幾乎

一夜成名。與２２歲的Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅｓ涉無證駕駛被捕時笑容燦爛的大頭照不同，東東的

嚴肅囚衣Ｌｏｏｋ被網民惡搞為龍珠版。

而京東繼周日發表聲明指其「在美國商務活動期間，遭到失實指控」後，周二再發布劉強東

言笑晏晏與如意控股集團董事局主席邱亞夫出席戰略合作協議簽署現場相片，力證劉未受傳言影

響。

不過，京東股價周二錄逾一年最大跌幅的表現，或顯示華爾街對近期事件將令股價承壓的擔

憂。花旗就指，事件對京東股價及消費者圍繞京東平台的信心構成風險，並啟動對其ＡＤＲ３０

天「負面催化因素觀察（Ｎｅｇａｔｉｖｅ ｃａｔａｌｙｓｔ ｗａｔｃｈ ｌｉｓｔ）」。

獨立證券研究機構ＪＬ Ｗａｒｒｅｎ的分析師Ｊｕｎｈｅｎｇ Ｌｉ更指，京東是非常誘

人的做空對象，預計投資者將重新審視劉強東的信譽、道德和公司治理情況，並給出２２美元目

標價，相當於較現價２９﹒４３美元仍有２５％下跌空間。

不過，各大券商給予京東的目標價平均為４１美元，並無賣出評級，買入評級仍多達２４個

，持有則有１３個。



＊對沖基金沽科技股，中概股或迎洗倉潮＊



《華爾街日報》引述明尼阿波利斯警方最新稱，仍在調查劉強東上周在明尼蘇達大學卡爾森

管理學院一個工商管理博士項目駐校活動期間的行為；《南華早報》更披露被捕細節

（Ａｒｒｅｓｔ Ｄｅｔａｉｌｓ），並提及「一級強姦」和「最高３０年監禁」字眼。

《紐約時報》則在題為「劉強東與中國鍍金時代的『搖滾明星』」的頭條文章中指，「對劉

強東陷入法律麻煩的強烈反應，說明了公眾對本土白手起家的科技巨頭的迷戀」，並稱「馬雲

和劉強東並不喜歡對方……因此，許多中國網民以發布了馬雲大笑的照片來回應劉強東被捕的消

息，也就不足為奇了。」

美國警方會否提出正式指控尚無定論，坊間已有聲音指劉強東乃至中概股或是中美貿易戰的

「中槍者」，周二除了京東重挫，阿里亦下跌２﹒６％，騰訊ＡＤＲ一度跌穿３３０元大關。

事實上，自第二季起，全球對沖基金已紛紛撤離科網巨頭，市值首５０大對沖基金累計減持

價值１２億美元Ｆａｃｅｂｏｏｋ和Ｎｅｔｆｌｉｘ股份，以及１０億美元Ａｌｐｈａｂｅｔ。

京東、騰訊走勢會否是中概股洗倉前奏？「２０００億美元」關稅世紀大戰當前，可謂凡事皆有

可能。《經濟通通訊社 俞瑾》

