【本港經濟】經濟師：８月份營商環境繼續轉差，經濟下行可能持續

《經濟通通訊社５日專訊》第三季度中期，香港私營經濟的營商環境繼續惡化，８月份產出

與新訂單量均進一步下跌。貿易緊張升溫，輸往中國內地的銷售量再度顯著下跌。採購活動以及

投入品庫存繼續減少，企業對產出預期依然悲觀，即使投入成本上升，卻依然調低銷售價格以支

持銷情。就業與積壓工作量繼續下滑。

經季節調整後，８月份日經香港採購經理指數（ＰＭＩ）由７月份４８﹒２調升至４８﹒５

，顯示私營經濟的景氣度溫和轉差。ＰＭＩ標題指數乃衡量整體經濟發展的單一指標。

ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ首席經濟師Ｂｅｒｎａｒｄ Ａｗ表示，最新的日經採購經理指數顯

示，８月份營商環境繼續轉差，反映香港私營經濟邁向第二個季度惡化；而其他分項指標也顯示

經濟下行可能持續。營商環境轉差的當前周期是２０１６年底以來最長。



＊８月產出預期指數跌至２０１６年底以來最低＊



資料顯示，香港私營企業的主要憂慮在於美中貿易磨擦升溫對經濟活動造成的負面影響。作

為ＰＭＩ衡量經營信心的指標，是月的產出預期指數跌至２０１６年底以來最低。在需求疲弱的

環境下，企業調低銷售價格以刺激銷情，成本增長則維持輕微。

整體而言，最新的ＰＭＩ標題指數與第三季度ＧＤＰ約２％的年增長率整體一致。

調查進一步顯示，市場需求於第三季度中期回軟，８月份新接的業務量連續第五個月下跌，

繼而影響營商活動。需求疲弱，企業縮減生產。

另一方面，銷售顯著下滑意味企業有能力清理積壓工作。未完成工作量於８月份下跌，反映

香港私營經濟的產能持續過剩。

第三季度中期的就業繼續減少，今年以來未見有新職位產生。市場需求疲弱，促使企業採取

審慎的庫存措施。企業進一步減少採購活動，成為投入品庫存累減的原因之一。

投入品需求雖然減少，但供應商的供貨表現依然受壓。平均交貨時間進一步延長，當前周期

已接近一年半。資料透露，中國內地的環保法規、供應商貨源不足，以及船期滯後，都是供貨時

間延遲的主要原因。（ｃｙ）

