【新股上市】傳「鏈家」籌資２０億美元，另商談香港或美國ＩＰＯ

《經濟通通訊社６日專訊》根據《華爾街日報》引述消息人士報道，內地地產代理商「鏈家

」計劃籌資約２０億美元，私募融資對「鏈家」的估值可能約為１３０億美元。

在最新一輪融資中，騰訊（００７００）將投資１０億美元，華平投資將投５億美元。「鏈

家」還在商談未來幾年在香港或美國進行首次公開發售股份（ＩＰＯ），所得款項將用於拓展最

近推出的房地產經紀網站貝殼找房。（ｊｎ）

