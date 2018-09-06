《經濟通通訊社６日專訊》根據《華爾街日報》引述消息人士報道，內地地產代理商「鏈家
」計劃籌資約２０億美元，私募融資對「鏈家」的估值可能約為１３０億美元。
在最新一輪融資中，騰訊（００７００）將投資１０億美元，華平投資將投５億美元。「鏈
家」還在商談未來幾年在香港或美國進行首次公開發售股份（ＩＰＯ），所得款項將用於拓展最
近推出的房地產經紀網站貝殼找房。（ｊｎ）
06/09/2018 09:10
【新股上市】傳「鏈家」籌資２０億美元，另商談香港或美國ＩＰＯ
《經濟通通訊社６日專訊》根據《華爾街日報》引述消息人士報道，內地地產代理商「鏈家
」計劃籌資約２０億美元，私募融資對「鏈家」的估值可能約為１３０億美元。
在最新一輪融資中，騰訊（００７００）將投資１０億美元，華平投資將投５億美元。「鏈
家」還在商談未來幾年在香港或美國進行首次公開發售股份（ＩＰＯ），所得款項將用於拓展最
近推出的房地產經紀網站貝殼找房。（ｊｎ）
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