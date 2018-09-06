《經濟通通訊社６日專訊》南非總統拉馬福薩表示，南非經濟陷入衰退僅是暫時的問題，很
快就將恢復增長，但再度允諾會採取一系列措施來刺激經濟增長，可能包括對企業實施稅收優惠
政策，以支持就業創造。
南非第二季經濟萎縮０﹒７％，令當地自２００９年以來首次陷入衰退，令人感到意外。
南非蘭特本周已下挫逾５％，國債亦沽壓沉重，主要受到土耳其及阿根廷金融市場動盪所拖
累。南非蘭特現升０﹒３，報１５﹒３９兌一美元。（ｍｎ）
06/09/2018 16:22
【新興市風暴】南非總統：經濟衰退屬暫時性，將採取措施重振經濟
《經濟通通訊社６日專訊》南非總統拉馬福薩表示，南非經濟陷入衰退僅是暫時的問題，很
快就將恢復增長，但再度允諾會採取一系列措施來刺激經濟增長，可能包括對企業實施稅收優惠
政策，以支持就業創造。
南非第二季經濟萎縮０﹒７％，令當地自２００９年以來首次陷入衰退，令人感到意外。
南非蘭特本周已下挫逾５％，國債亦沽壓沉重，主要受到土耳其及阿根廷金融市場動盪所拖
累。南非蘭特現升０﹒３，報１５﹒３９兌一美元。（ｍｎ）
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