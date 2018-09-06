《經濟通通訊社６日專訊》加拿大外長方慧蘭（Ｃｈｒｙｓｔｉａ Ｆｒｅｅｌａｎｄ）表
示，美國與加拿大在修訂北美自貿協定（ＮＡＦＴＡ）的談判中取得進展，雙方官員將一起工作
到深夜，以明確需要進一步討論的領域。不過她表明，在主要問題獲得解決之前，不會達成任何
貿易協議。
美國總統特朗普稍早亦發表更為樂觀的言論，稱他預計接下來數日就可以知道能否達成一份
包括加拿大在內的協議。（ｍｎ）
06/09/2018 08:29
【北美協定】加拿大外長：與美國的ＮＡＦＴＡ談判取得進展
《經濟通通訊社６日專訊》加拿大外長方慧蘭（Ｃｈｒｙｓｔｉａ Ｆｒｅｅｌａｎｄ）表
示，美國與加拿大在修訂北美自貿協定（ＮＡＦＴＡ）的談判中取得進展，雙方官員將一起工作
到深夜，以明確需要進一步討論的領域。不過她表明，在主要問題獲得解決之前，不會達成任何
貿易協議。
美國總統特朗普稍早亦發表更為樂觀的言論，稱他預計接下來數日就可以知道能否達成一份
包括加拿大在內的協議。（ｍｎ）
|中國故事06/09/2018
國家機密最緊要 衛士通安全之選
|中國故事06/09/2018
港深廣實地視察 搭高鐵八大攻略
|國際動態06/09/2018
新書揭特朗普擬殺敘總統 防長拒從
|生財有道05/09/2018
【危機再現】資產撤出新興市場 龐寶林籲減持港股套現
|香港政情05/09/2018
【填出個未來】朱凱廸斥港府簡化議題 倡徵二手空置稅、釋軍營地
|中國故事05/09/2018
【上海專訪】東方啟音姚秋武：60歲創業助特殊兒童走入社會
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰