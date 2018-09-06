【北美協定】加拿大外長：與美國的ＮＡＦＴＡ談判取得進展

《經濟通通訊社６日專訊》加拿大外長方慧蘭（Ｃｈｒｙｓｔｉａ Ｆｒｅｅｌａｎｄ）表

示，美國與加拿大在修訂北美自貿協定（ＮＡＦＴＡ）的談判中取得進展，雙方官員將一起工作

到深夜，以明確需要進一步討論的領域。不過她表明，在主要問題獲得解決之前，不會達成任何

貿易協議。

美國總統特朗普稍早亦發表更為樂觀的言論，稱他預計接下來數日就可以知道能否達成一份

包括加拿大在內的協議。（ｍｎ）

