【貿易開戰】特朗普：未準備好與中國達成貿易協議

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普表示，美國還沒有準備好與中國就貿易爭端達成

協議，但兩國將會繼續磋商。

目前美國總統特朗普有可能在９月６日公眾意見諮詢期結束後，即時實施對中國２０００億

美元進口商品徵收關稅。

特朗普稱，美國與中國的磋商進展得非常好，自己非常尊敬中國國家主席習近平，但目前兩

國無法達成協議。（ｍｎ）

