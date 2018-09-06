《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普表示，美國還沒有準備好與中國就貿易爭端達成
協議，但兩國將會繼續磋商。
目前美國總統特朗普有可能在９月６日公眾意見諮詢期結束後，即時實施對中國２０００億
美元進口商品徵收關稅。
特朗普稱，美國與中國的磋商進展得非常好，自己非常尊敬中國國家主席習近平，但目前兩
國無法達成協議。（ｍｎ）
06/09/2018 08:47
【貿易開戰】特朗普：未準備好與中國達成貿易協議
《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普表示，美國還沒有準備好與中國就貿易爭端達成
協議，但兩國將會繼續磋商。
目前美國總統特朗普有可能在９月６日公眾意見諮詢期結束後，即時實施對中國２０００億
美元進口商品徵收關稅。
特朗普稱，美國與中國的磋商進展得非常好，自己非常尊敬中國國家主席習近平，但目前兩
國無法達成協議。（ｍｎ）
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