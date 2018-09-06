《經濟通通訊社６日專訊》日本北海道周四（６日）凌晨發生６﹒７級強烈地震，新千歲國
際機場需要關閉，今日所有國內及國際線航班停飛。
地震引發山泥傾瀉，掩沒部分民居房屋，至少４８人受傷，有２９５萬戶停電。
日本氣象廳表示，地震發生後出現多次餘震，其中一次為５﹒４級，提醒居民未來數日可能
會發生更多的餘震。（ｍｎ）
06/09/2018 08:51
【國際要聞】日本北海道發生６﹒７級地震，新千歲國際機場關閉
《經濟通通訊社６日專訊》日本北海道周四（６日）凌晨發生６﹒７級強烈地震，新千歲國
際機場需要關閉，今日所有國內及國際線航班停飛。
地震引發山泥傾瀉，掩沒部分民居房屋，至少４８人受傷，有２９５萬戶停電。
日本氣象廳表示，地震發生後出現多次餘震，其中一次為５﹒４級，提醒居民未來數日可能
會發生更多的餘震。（ｍｎ）
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