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06/09/2018 10:16

【朝鮮局勢】南北韓領導人將於本月１８至２０日在平壤會晤

　　《經濟通通訊社６日專訊》南韓一位高級官員表示，南北韓雙方同意９月１８至２０日在平
壤舉行領導人峰會，並討論實現朝鮮半島無核化的可行措施。
　　青瓦台國家安保室長鄭義溶表示，金正恩再次表達實現朝鮮半島完全無核化的決心，並表示
在這方面願意與南韓及美國密切合作。
　　南韓總統文在寅昨日派遣鄭義溶等特使前往平壤，確定今年第三次朝韓峰會的時間及議題，
並希望打破朝美之間在拆除朝鮮核試驗場問題上的僵局。（ｍｎ）

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