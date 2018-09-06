《經濟通通訊社６日專訊》南韓一位高級官員表示，南北韓雙方同意９月１８至２０日在平
壤舉行領導人峰會，並討論實現朝鮮半島無核化的可行措施。
青瓦台國家安保室長鄭義溶表示，金正恩再次表達實現朝鮮半島完全無核化的決心，並表示
在這方面願意與南韓及美國密切合作。
南韓總統文在寅昨日派遣鄭義溶等特使前往平壤，確定今年第三次朝韓峰會的時間及議題，
並希望打破朝美之間在拆除朝鮮核試驗場問題上的僵局。（ｍｎ）
06/09/2018 10:16
【朝鮮局勢】南北韓領導人將於本月１８至２０日在平壤會晤
《經濟通通訊社６日專訊》南韓一位高級官員表示，南北韓雙方同意９月１８至２０日在平
壤舉行領導人峰會，並討論實現朝鮮半島無核化的可行措施。
青瓦台國家安保室長鄭義溶表示，金正恩再次表達實現朝鮮半島完全無核化的決心，並表示
在這方面願意與南韓及美國密切合作。
南韓總統文在寅昨日派遣鄭義溶等特使前往平壤，確定今年第三次朝韓峰會的時間及議題，
並希望打破朝美之間在拆除朝鮮核試驗場問題上的僵局。（ｍｎ）
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