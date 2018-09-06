【新興市風暴】阿根廷對與ＩＭＦ達成新協議表示樂觀

《經濟通通訊社６日專訊》阿根廷財長杜霍夫內在華盛頓與國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）經

過兩日會談後，對雙方達成協議表示樂觀，稱已尋求美國支持以獲得ＩＭＦ理事會的批准。

杜霍夫內表示，來自ＩＭＦ備用貸款協議中的５００億美元貸款提早發放的計劃，有可能相

信最快在本月底提交至理事會討論。

杜霍夫內稱，雖然阿根廷官員尚未討論來自美國的直接融資，不過他曾與美國財長努欽談到

上述貸款事宜，並已獲美國財政部支持。（ｍｎ）

