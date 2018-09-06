《經濟通通訊社６日專訊》為應對印尼盾的大幅貶值，印尼將將１１００種消費品的進口稅
率提高最多４倍。
印尼財政部長Ｓｒｉ Ｍｕｌｙａｎｉ Ｉｎｄｒａｗａｔｉ表示，調高進口關稅將壓制國
內對這些商品的需求，從而減少進口，因今年進口量的大幅增加已令印尼的經常項目赤字有所擴
大。
Ｉｎｄｒａｗａｔｉ指，上述商品目前的進口稅率為７﹒５％至１０％，高於此前的
２﹒５％至７﹒５％。包括家電及豪華汽車在內商品的進口額去年達６６億美元，今年首８個月
已達５０億美元。（ｍｎ）
06/09/2018 11:18
【新興市風暴】印尼大幅提高千多種商品進口關稅以應對貨幣貶值
《經濟通通訊社６日專訊》為應對印尼盾的大幅貶值，印尼將將１１００種消費品的進口稅
率提高最多４倍。
印尼財政部長Ｓｒｉ Ｍｕｌｙａｎｉ Ｉｎｄｒａｗａｔｉ表示，調高進口關稅將壓制國
內對這些商品的需求，從而減少進口，因今年進口量的大幅增加已令印尼的經常項目赤字有所擴
大。
Ｉｎｄｒａｗａｔｉ指，上述商品目前的進口稅率為７﹒５％至１０％，高於此前的
２﹒５％至７﹒５％。包括家電及豪華汽車在內商品的進口額去年達６６億美元，今年首８個月
已達５０億美元。（ｍｎ）
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