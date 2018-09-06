【新興市風暴】印尼大幅提高千多種商品進口關稅以應對貨幣貶值

《經濟通通訊社６日專訊》為應對印尼盾的大幅貶值，印尼將將１１００種消費品的進口稅

率提高最多４倍。

印尼財政部長Ｓｒｉ Ｍｕｌｙａｎｉ Ｉｎｄｒａｗａｔｉ表示，調高進口關稅將壓制國

內對這些商品的需求，從而減少進口，因今年進口量的大幅增加已令印尼的經常項目赤字有所擴

大。

Ｉｎｄｒａｗａｔｉ指，上述商品目前的進口稅率為７﹒５％至１０％，高於此前的

２﹒５％至７﹒５％。包括家電及豪華汽車在內商品的進口額去年達６６億美元，今年首８個月

已達５０億美元。（ｍｎ）

