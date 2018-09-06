《經濟通通訊社６日專訊》北韓領導人金正恩表示，希望在美國總統特朗普的第一任期內實
現朝鮮半島無核化，並同意本月在平壤與南韓總統文在寅舉行第三次峰會。
南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶表示，金正恩對南韓官員稱他對特朗普的信任保持不變，希
望在特朗普２０２１年初的第一任期內實現朝鮮半島無核化，以結束美朝之間的長期敵對狀態。
鄭義溶指，北韓已經預先採取無核化所需的措施，金正恩稱他希望這種善意能夠得到認可。
（ｍｎ）
06/09/2018 13:06
【朝鮮局勢】南韓官員：金正恩希望在特朗普第一任期內實現無核化
《經濟通通訊社６日專訊》北韓領導人金正恩表示，希望在美國總統特朗普的第一任期內實
現朝鮮半島無核化，並同意本月在平壤與南韓總統文在寅舉行第三次峰會。
南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶表示，金正恩對南韓官員稱他對特朗普的信任保持不變，希
望在特朗普２０２１年初的第一任期內實現朝鮮半島無核化，以結束美朝之間的長期敵對狀態。
鄭義溶指，北韓已經預先採取無核化所需的措施，金正恩稱他希望這種善意能夠得到認可。
（ｍｎ）
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