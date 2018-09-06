【國際要聞】北海道地震造成４人死３３人失蹤，５３０萬居民停電

《經濟通通訊社６日專訊》日本北海道周四（６日）凌晨發生６﹒７級強烈地震，至少造成

４人死亡及３３人失蹤，死亡人數可能繼續上升。

目前北海道陷入癱瘓，當地有５３０萬居民供電中斷，日本經濟產業大臣世耕弘成稱，可能

需要一周時間才能向所有居民恢復電力供應，首相安倍晉三已宣布將派遣２﹒５萬名自衛隊員前

往救助。

北海道電力表示，地震發生後公司已緊急關停所有化石燃料發電廠，令整個北海道停電，所

有途徑北海道的列車亦要暫停行駛。目前新千歲機場仍然關閉，將有超過２００班航班及４萬名

乘客受到影響。（ｍｎ）

