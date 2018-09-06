《經濟通通訊社６日專訊》日本北海道周四（６日）凌晨發生６﹒７級強烈地震，至少造成
４人死亡及３３人失蹤，死亡人數可能繼續上升。
目前北海道陷入癱瘓，當地有５３０萬居民供電中斷，日本經濟產業大臣世耕弘成稱，可能
需要一周時間才能向所有居民恢復電力供應，首相安倍晉三已宣布將派遣２﹒５萬名自衛隊員前
往救助。
北海道電力表示，地震發生後公司已緊急關停所有化石燃料發電廠，令整個北海道停電，所
有途徑北海道的列車亦要暫停行駛。目前新千歲機場仍然關閉，將有超過２００班航班及４萬名
乘客受到影響。（ｍｎ）
06/09/2018 16:07
【國際要聞】北海道地震造成４人死３３人失蹤，５３０萬居民停電
《經濟通通訊社６日專訊》日本北海道周四（６日）凌晨發生６﹒７級強烈地震，至少造成
４人死亡及３３人失蹤，死亡人數可能繼續上升。
目前北海道陷入癱瘓，當地有５３０萬居民供電中斷，日本經濟產業大臣世耕弘成稱，可能
需要一周時間才能向所有居民恢復電力供應，首相安倍晉三已宣布將派遣２﹒５萬名自衛隊員前
往救助。
北海道電力表示，地震發生後公司已緊急關停所有化石燃料發電廠，令整個北海道停電，所
有途徑北海道的列車亦要暫停行駛。目前新千歲機場仍然關閉，將有超過２００班航班及４萬名
乘客受到影響。（ｍｎ）
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