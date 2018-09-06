《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》發改委新聞發言人嚴鵬程表示，將採取五大
措施促進民間投資，包括放寬准入，大力清理針對民間資本准入的不合理限制，鼓勵金融機構利
用大數據為民企提供貸款和信息服務，抓好產權保護，並推出一批盈利較為確定的項目吸引民間
資本進入等等。
今年以來，民間投資增速持續保持在８％以上，前７個月達到８﹒８％，始終高於整體投資
增速，佔全部投資的比重達到６２﹒６％。
06/09/2018 10:39
【駐京專電】發改委：採取五大措施促進民間投資
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》發改委新聞發言人嚴鵬程表示，將採取五大
措施促進民間投資，包括放寬准入，大力清理針對民間資本准入的不合理限制，鼓勵金融機構利
用大數據為民企提供貸款和信息服務，抓好產權保護，並推出一批盈利較為確定的項目吸引民間
資本進入等等。
今年以來，民間投資增速持續保持在８％以上，前７個月達到８﹒８％，始終高於整體投資
增速，佔全部投資的比重達到６２﹒６％。
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