【駐京專電】發改委：採取五大措施促進民間投資

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》發改委新聞發言人嚴鵬程表示，將採取五大

措施促進民間投資，包括放寬准入，大力清理針對民間資本准入的不合理限制，鼓勵金融機構利

用大數據為民企提供貸款和信息服務，抓好產權保護，並推出一批盈利較為確定的項目吸引民間

資本進入等等。

今年以來，民間投資增速持續保持在８％以上，前７個月達到８﹒８％，始終高於整體投資

增速，佔全部投資的比重達到６２﹒６％。

