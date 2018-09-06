【駐京專電】發改委：８家央企子企業完成混改，引入資本９００億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國家發展改革委固定資產投資司司長歐鴻介

紹，部分壟斷行業通過混改積極引入民間投資，近兩年組織實施三批５０家國有企業混改試點，

目前已有８家中央企業所屬子企業完成混改，引入各類投資者４０多家、社會資本９００億元人

民幣。

發改委將進一步放開市場准入，持續加大民航、鐵路等重點領域開放力度，吸引民間投資積

極參與民用機場、高快速鐵路項目建設。

