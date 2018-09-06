【駐京專電】發改委：至８月底ＰＰＰ項目民營企業牽頭約三千八個

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國家發展改革委投資司副司長韓志峰表示，

截至今年８月底，全國已中標ＰＰＰ項目中，民營企業牽頭或單獨中標的項目約３８００個，佔

比接近４７％。杭紹台鐵路是國家發改委、國家鐵路局等推出的８個吸引社會資本投資鐵路示範

項目之一，成為首個民間資本絕對控股的高鐵ＰＰＰ項目。

今年１－７月基礎設施民間投資增長７﹒３％，增速比基礎設施投資高１﹒６個百分點，反

映出民間資本參與ＰＰＰ項目勢頭仍然較好。

今後，將全面落實國務院工作部署，進一步破除制約民間資本參與ＰＰＰ項目的困難和障礙

，切實調動民間資本參與ＰＰＰ項目積極性。

一是繼續規範有序推進ＰＰＰ模式，重點選擇滿足經濟社會發展需要、決策科學合理、回報

機制清晰明確、合同規範、使用者付費為主的ＰＰＰ項目，吸引民間資本參與。

二是分類施策支持民間資本參與ＰＰＰ項目。對商業開發潛力大、投資規模適度、適合民間

資本運營的ＰＰＰ項目，積極支持民間資本控股。對投資規模大、合作期限長、工程技術複雜、

民間資本難以獨自承接的項目，鼓勵民營企業採取混合所有制、聯合投標體、成立基金等多種方

式參與，發揮不同企業的比較優勢。

三是督促各地發展改革部門與當地行業主管部門、工商聯、行業協會等加強合作，持續做好

民營企業ＰＰＰ項目推介工作，多向民營企業推介回報機制明確、運營收益潛力大、前期工作成

熟的ＰＰＰ項目。在試點、試行的基礎上，督促各地抓緊總結經驗，鼓勵運用ＰＰＰ模式盤活存

量資產，豐富民間資本投資機會。

