  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/09/2018 12:02

【駐京專電】發改委：至８月底ＰＰＰ項目民營企業牽頭約三千八個

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國家發展改革委投資司副司長韓志峰表示，
截至今年８月底，全國已中標ＰＰＰ項目中，民營企業牽頭或單獨中標的項目約３８００個，佔
比接近４７％。杭紹台鐵路是國家發改委、國家鐵路局等推出的８個吸引社會資本投資鐵路示範
項目之一，成為首個民間資本絕對控股的高鐵ＰＰＰ項目。
　　今年１－７月基礎設施民間投資增長７﹒３％，增速比基礎設施投資高１﹒６個百分點，反
映出民間資本參與ＰＰＰ項目勢頭仍然較好。
　　今後，將全面落實國務院工作部署，進一步破除制約民間資本參與ＰＰＰ項目的困難和障礙
，切實調動民間資本參與ＰＰＰ項目積極性。
　　一是繼續規範有序推進ＰＰＰ模式，重點選擇滿足經濟社會發展需要、決策科學合理、回報
機制清晰明確、合同規範、使用者付費為主的ＰＰＰ項目，吸引民間資本參與。
　　二是分類施策支持民間資本參與ＰＰＰ項目。對商業開發潛力大、投資規模適度、適合民間
資本運營的ＰＰＰ項目，積極支持民間資本控股。對投資規模大、合作期限長、工程技術複雜、
民間資本難以獨自承接的項目，鼓勵民營企業採取混合所有制、聯合投標體、成立基金等多種方
式參與，發揮不同企業的比較優勢。
　　三是督促各地發展改革部門與當地行業主管部門、工商聯、行業協會等加強合作，持續做好
民營企業ＰＰＰ項目推介工作，多向民營企業推介回報機制明確、運營收益潛力大、前期工作成
熟的ＰＰＰ項目。在試點、試行的基礎上，督促各地抓緊總結經驗，鼓勵運用ＰＰＰ模式盤活存
量資產，豐富民間資本投資機會。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事06/09/2018
國家機密最緊要 衛士通安全之選
中國故事06/09/2018
港深廣實地視察 搭高鐵八大攻略
國際動態06/09/2018
新書揭特朗普擬殺敘總統 防長拒從
生財有道05/09/2018
【危機再現】資產撤出新興市場 龐寶林籲減持港股套現
香港政情05/09/2018
【填出個未來】朱凱廸斥港府簡化議題 倡徵二手空置稅、釋軍營地
中國故事05/09/2018
【上海專訪】東方啟音姚秋武：60歲創業助特殊兒童走入社會
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

立即參加【DIVA Channel Facebook 讀者調查】你的意見 你的DIVA

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】Natur-a有機天然無添加豆奶

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN