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06/09/2018 16:15

【貿易開戰】商務部：關注美加徵關稅影響，採措施助企業克服困難

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》商務部新聞發言人高峰表示，中方將視美方
行動採取必要的反制措施。同時，中方將密切關注加徵關稅帶來的各種影響，採取有力措施幫助
在華經營的中外資企業克服困難。中方有信心、有能力、有辦法維護中國經濟平穩健康發展。
　　他並表示，在美方公布擬對中國２０００億美元進口商品加徵關稅之後，中方已經於８月３
日公布了針對自美進口約６００億美元商品加徵關稅的反制措施，商品清單已經公布。

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