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06/09/2018 15:39

【上海專電】上海發布旅遊３０條，２０３０年建成國際旅遊城市

　　《經濟通通訊社記者林雯婕６日上海專電》上海發布旅遊３０條措施，目標是到２０２０年
國內旅遊人數達３﹒６億人次，入境旅遊人數達１０００萬人次，旅遊總收入超過６０００億元
人民幣，旅遊產業增加值佔全市生產總值的比率為７％。
　　到２０３５年，入境旅遊人數達１４００萬人次，將上海建成高品質的世界著名旅遊城市。
意見提出，要建設世界一流的郵輪旅遊城市，擴大郵輪入境規模，延長郵輪旅遊產業；發揮進博
會的帶動作用，加快發展會展旅遊。同時，要打造一批紅色旅遊項目，建設國際購物旅遊之城，
加快健康旅遊發展。
　　為達到目標，意見稱，要創新旅遊投融資機制，完善金融保險服務，提升旅遊項目資產證券
化水平；加強對休閒農業和鄉村旅遊用地保障。上海昨日已經發布鄉村民宿發展的指導意見，其
他旅遊文件正在制定過程中。
　　上海市旅遊局局長徐未晚今日在記者會上表示，目前上海旅遊業在ＧＤＰ佔比為６﹒３％，
去年上海旅遊業收入４４８５億元人民幣，入境遊客有８７３萬，國內遊客３﹒３億人次，還有
很大的進步空間。對標國際知名旅遊城市，巴黎、東京、倫敦入境遊客人數都達到千萬人次。
　　徐未晚指，上海需要來一次旅遊的供給側改革，要建設一批叫得響的旅遊景點。首先是打造
世界級旅遊精品，比如深化上海迪士尼樂園在國際上的吸引力；雖然上海沒有名山大川，但希望
依託國際建築群，做到「建築可閱讀」。此外，還有配套的旅遊公共服務需要升級，包括提供多
語種服務能力，規範多語言的標識標牌等。
　　上海旅遊節於９月１５日至１０月６日舉辦。其中，１５日至２１日將舉行景點門票半價優
惠活動，覆蓋全市７５個主要景區，包括黃浦江遊覽和上海迪士尼樂園。

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