《經濟通通訊社記者林雯婕６日上海專電》近期內地多省市發生非洲豬瘟，上海市農委副主
任黎而力今日在記者會上表示，上海未發生非洲豬瘟情況。下一步將加強食品檢疫等多項措施預
防豬瘟的發生。同時，還將加強產銷對接保障豬肉供應需求。
06/09/2018 15:39
【上海專電】上海未發生非洲豬瘟，將加強產銷對接保障豬肉供應
《經濟通通訊社記者林雯婕６日上海專電》近期內地多省市發生非洲豬瘟，上海市農委副主
任黎而力今日在記者會上表示，上海未發生非洲豬瘟情況。下一步將加強食品檢疫等多項措施預
防豬瘟的發生。同時，還將加強產銷對接保障豬肉供應需求。
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