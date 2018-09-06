【上海專電】上海未發生非洲豬瘟，將加強產銷對接保障豬肉供應

《經濟通通訊社記者林雯婕６日上海專電》近期內地多省市發生非洲豬瘟，上海市農委副主

任黎而力今日在記者會上表示，上海未發生非洲豬瘟情況。下一步將加強食品檢疫等多項措施預

防豬瘟的發生。同時，還將加強產銷對接保障豬肉供應需求。

