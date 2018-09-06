【本港樓市】中原估價指數跌穿８０，反映銀行按揭取態明顯回軟

《經濟通通訊社６日專訊》反映銀行對樓市的取態的中原估價指數（主要銀行）ＣＶＩ，本

周最新報７７﹒２１點，較上周的８１﹒１２點下跌３﹒９１點。ＣＶＩ跌穿８０點水平，但單

周沒有大跌。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，銀行調高Ｈ按封頂息率後，ＣＶＩ連續

３周回軟１１﹒５９點，反映銀行按揭取態的積極性明顯降溫。

不過，ＣＶＩ仍高企於７５點水平以上，銀行繼續睇好本港樓市前景，支持樓價繼續高位企

穩。ＣＶＩ走勢值得密切關注，適逢９月底美國議息，相信中秋節前後ＣＶＩ才會出現較明朗的

轉變。



＊銀行調高Ｈ按封頂息率後，ＣＶＩ開始降溫＊



其實ＣＶＩ有逐步回軟的趨勢。今年３月美國加息後，ＣＶＩ連續９周逼近９０點水平。其

後啟德新地王誕生，ＣＶＩ輕微回軟至８５點水平。隨後政府推出六招房策，中美貿易戰啟動，

以及人民幣下跌等事件發生，ＣＶＩ並沒有大跌，連續１２周企穩於８５點水平。銀行調高Ｈ按

封頂息率之後，ＣＶＩ開始降溫，由８５點水平連降３周至８０點上下。

一般而言，ＣＶＩ在６０點以上反覆徘徊，反映銀行睇好樓市，樓價亦會向上。ＣＶＩ在

４０點以下反覆徘徊，反映銀行睇淡樓市，樓價亦會向下。ＣＶＩ在４０到６０點間反覆徘徊，

暫時還未出現，可見銀行對樓按的取態是好淡分明的。（ｃｌ）

