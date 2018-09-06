《經濟通通訊社６日專訊》新加坡鮮雞蛋生產商永續農業（０８６０９）將於明日（７日）
掛牌，今日於耀才暗盤交易中心最高價為０﹒４８元，收報０﹒４７元，低招股價０﹒５元６％
。以每手１萬股計，不計手續費蝕３００元。（ｋｙ）
06/09/2018 18:53
【新股上市】永續農業（８６０９）暗盤收市較招股價低約６％
《經濟通通訊社６日專訊》新加坡鮮雞蛋生產商永續農業（０８６０９）將於明日（７日）
掛牌，今日於耀才暗盤交易中心最高價為０﹒４８元，收報０﹒４７元，低招股價０﹒５元６％
。以每手１萬股計，不計手續費蝕３００元。（ｋｙ）
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