【新股上市】永續農業（８６０９）暗盤收市較招股價低約６％

《經濟通通訊社６日專訊》新加坡鮮雞蛋生產商永續農業（０８６０９）將於明日（７日）

掛牌，今日於耀才暗盤交易中心最高價為０﹒４８元，收報０﹒４７元，低招股價０﹒５元６％

。以每手１萬股計，不計手續費蝕３００元。（ｋｙ）

